Реал нацелился на полузащитника Манчестер Сити
Мадридский клуб хочет подписать Рахима Стерлинга.
Реал заинтересован в услугах полузащитника Манчестер Сити Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.
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Скауты “сливочных“ довольны блестящей формой и результативностью, которую демонстрирует футболист и хотят привлечь его в команду этим летом. Отмечается, что интерес к Стерлингу проявляют и другие топ-клубы Европы.
Действующий контракт Стерлинга с “горожанами“ рассчитан до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложит полузащитнику Рахиму Стерлингу контракт с улучшенными финансовыми условиями.
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