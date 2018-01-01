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Реал нацелился на полузащитника Манчестер Сити

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Мадридский клуб хочет подписать Рахима Стерлинга.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Реал заинтересован в услугах полузащитника Манчестер Сити Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.

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Скауты “сливочных“ довольны блестящей формой и результативностью, которую демонстрирует футболист и хотят привлечь его в команду этим летом. Отмечается, что интерес к Стерлингу проявляют и другие топ-клубы Европы.

Действующий контракт Стерлинга с “горожанами“ рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложит полузащитнику Рахиму Стерлингу контракт с улучшенными финансовыми условиями.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, Рахим Стерлинг, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, контракт
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