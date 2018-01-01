Реал нацелился на полузащитника Манчестер Сити

Мадридский клуб хочет подписать Рахима Стерлинга.

Реал заинтересован в услугах полузащитника Манчестер Сити Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.

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Скауты “сливочных“ довольны блестящей формой и результативностью, которую демонстрирует футболист и хотят привлечь его в команду этим летом. Отмечается, что интерес к Стерлингу проявляют и другие топ-клубы Европы.

Действующий контракт Стерлинга с “горожанами“ рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложит полузащитнику Рахиму Стерлингу контракт с улучшенными финансовыми условиями.

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