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Атлетико подпишет 5-летний контракт с форвардом Ювентуса - СМИ

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Паулу Дибала в скором времени может перебраться в Испанию.
Паулу Дибала
Паулу Дибала
Getty Images

Мадридский Атлетико рассматривает форварда Ювентуса Паулу Дибалу в качестве замены для Антуана Гризманна, который летом может перебраться в Барселону.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Onda Cero, "матрасники" хотят предложить аргентинцу 5-летнее соглашение. Стоимость трансфера по приблизительным данным составит от 150 до 200 миллионов евро. Отмечается, что в сделку может быть включен защитник Атлетико Стефан Савич.

Ранее сообщалось, что Паулу Дибала может попасть в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018.

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Теги: Атлетико, чемпионат Испании по футболу, Паулу Дибала, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол, контракт
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