Атлетико подпишет 5-летний контракт с форвардом Ювентуса - СМИ

Паулу Дибала в скором времени может перебраться в Испанию.

Мадридский Атлетико рассматривает форварда Ювентуса Паулу Дибалу в качестве замены для Антуана Гризманна, который летом может перебраться в Барселону.

Читай также: Гвардиола провел переговоры с Иско по поводу трансфера из Реала в Манчестер Сити

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Onda Cero, "матрасники" хотят предложить аргентинцу 5-летнее соглашение. Стоимость трансфера по приблизительным данным составит от 150 до 200 миллионов евро. Отмечается, что в сделку может быть включен защитник Атлетико Стефан Савич.

Ранее сообщалось, что Паулу Дибала может попасть в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.