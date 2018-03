Автор высмеянного в сети бюста Роналду сделал вторую попытку изобразить футболиста

Год назад в португальской Мадейре состоялось открытие аэропорта, который был назван в честь Криштиану Роналду. Футболист посетил торжественное открытие, где был представлен бюст форварда, созданный Эмануэлем Сантосом. Это творение было высмеяно в сети, что расстроило его автора.

Представители Bleacher Report решили предоставить Сантосу вторую попытку создать бюст Роналду. “Год назад был представлен бюст Криштиану Роналду, созданный Эмануэлем Сантосом. Мир высмеял его. Мы бросили ему вызов попробовать еще раз. Он принял его“, - написано на страничке B/R в Twitter.

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him.



We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN