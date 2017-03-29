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Автор высмеянного в сети бюста Роналду сделал вторую попытку изобразить футболиста

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Эмануэль Сантос предпринял вторую попытку сделать бюст Криштиану Роналду.
Эмануэль Сантос решил вновь создать бюст Роналду
Эмануэль Сантос решил вновь создать бюст Роналду
twitter.com/brfootball

Год назад в португальской Мадейре состоялось открытие аэропорта, который был назван в честь Криштиану Роналду. Футболист посетил торжественное открытие, где был представлен бюст форварда, созданный Эмануэлем Сантосом. Это творение было высмеяно в сети, что расстроило его автора.

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Представители Bleacher Report решили предоставить Сантосу вторую попытку создать бюст Роналду. “Год назад был представлен бюст Криштиану Роналду, созданный Эмануэлем Сантосом. Мир высмеял его. Мы бросили ему вызов попробовать еще раз. Он принял его“, - написано на страничке B/R в Twitter.

Творение получилось поистине шедевром, который радует глаз.

Ранее сообщалось, что в Индии поставили статую Диего Марадоне, которая выглядит еще хуже, чем бюст Криштиану Роналду.

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Теги: Криштиану Роналду, чемпионат Испании по футболу, Мадейра, бюст, Эмануэль Сантос
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