Игрок Валенсии стал главной трансферной целью Реала - СМИ

Реал рассчитывает подписать Карлоса Солера летом.

Полузащитник Валенсии Карлос Солер может сменить прописку в летнее трансферное окно.

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Как сообщает El Confidencial, в подписании контракта с 21-летним хавбеком лично заинтересован президент мадридского Реала Флорентино Перес. Представители “сливочных“ уже провели предварительные переговоры с семьей футболиста.

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Контракт Солера с Валенсией рассчитан до 2021 года, а сумма отступных составляет 80 миллионов евро. Для того, чтобы снизить размер компенсации, Реал согласен включить в сделку одного из своих футболистов, в услугах которого клуб больше не заинтересован.

Ранее сообщалось, что Реал готов вести переговоры с форвардом Интера Мауро Икарди без его агента и жены Ванды.

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