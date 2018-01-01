Иско не знает, как получить постоянное место в основе Реала
Полузащитник Реала и сборной Испании Иско рассказал о том, как обстоят его дела в клубе.
После победы сборной Испании в товарищеском матче с Аргентиной (6:1) полузащитник “красной фурии“ и Реала Иско, который оформил хет-трик в этой встрече, рассказал о своем положении в мадридском клубе.
Читай также: Реал сообщил сумму, за которую продаст Бэйла - СМИ
"Бесспорно, что в Реале у меня нет постоянного места в основе. Но, я думаю, моя проблема в том, что я не знаю, как мне его получить.
Я планирую усердно работать, хотя у меня нет лидерского положения и постоянного места в клубе, но у меня есть доверие со стороны тренера в сборной Испании", - приводит слова Иско Goal.
Ранее сообщалось, что Барселона готова предложить контракт полузащитнику Иско, если Реал летом подпишет Неймара.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил