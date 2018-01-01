Иско не знает, как получить постоянное место в основе Реала

Полузащитник Реала и сборной Испании Иско рассказал о том, как обстоят его дела в клубе.

После победы сборной Испании в товарищеском матче с Аргентиной (6:1) полузащитник “красной фурии“ и Реала Иско, который оформил хет-трик в этой встрече, рассказал о своем положении в мадридском клубе.

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"Бесспорно, что в Реале у меня нет постоянного места в основе. Но, я думаю, моя проблема в том, что я не знаю, как мне его получить.

Я планирую усердно работать, хотя у меня нет лидерского положения и постоянного места в клубе, но у меня есть доверие со стороны тренера в сборной Испании", - приводит слова Иско Goal.

Ранее сообщалось, что Барселона готова предложить контракт полузащитнику Иско, если Реал летом подпишет Неймара.

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