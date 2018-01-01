Защитник Реала признался, что мечтает завершить карьеру в Мадриде

Начо рассказал, что мог уйти из Реала, но принял решение остаться и счастлив, что играет в Мадриде.

Защитник Реала Начо Фернандес рассказал, что в 2016 году мог покинуть мадридский клуб из-за низкой игровой практики, но принял решение остаться в команде и считает, что это был правильный выбор.

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“Что значит для меня Реал? Все. Любой другой на моем месте мог сделать другой выбор. Вспомним 2016 год, когда я должен был определиться, оставаться ли в клубе несмотря на то, что я мало играю.

Я пообщался с руководством Реала и с Зиданом, они показали, что верят в меня и в мой талант. Уйти было легко, и я бы точно играл, но я остался дома, в Мадриде. Вначале я мало играл, но потом все стало прекрасно.

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Вместе с командой я выиграл две Лиги чемпионов, сыграл около 70 матчей за “сливочных“ и вызываюсь в сборную Испании. Это было верное решение - остаться несмотря ни на что. Я мечтаю о том, чтобы завершить свою карьеру в Реале“, - приводит слова Начо Goal.com.

Ранее сообщалось, что Реал хочет подписать лидера Интера Мауро Икарди, однако согласен обсуждать трансфер, если его супруга и футбольный агент Ванда Нара выйдет из переговоров.

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