Барселона хочет подписать защитника Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно
Каталонский клуб заинтересован в услугах Люка Шоу.
Барселона может сделать предложение защитнику Манчестер Юнайтед Люку Шоу этим летом.
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Как сообщает Mirror, в летнее трансферное окно каталонцы планируют подписать левого защитника и одним из фаворитов на это место является Шоу.
Представители “сине-гранатовых“ также размышляют о кандидатуре Давида Алабы из Баварии, но его трансфер может получится слишком дорогим.
Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Люк Шоу может получить предложение от Челси.
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