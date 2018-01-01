Барселона хочет подписать защитника Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно

Каталонский клуб заинтересован в услугах Люка Шоу.

Барселона может сделать предложение защитнику Манчестер Юнайтед Люку Шоу этим летом.

Читай также: Моуринью планирует полностью перестроить состав Манчестер Юнайтед - СМИ

Как сообщает Mirror, в летнее трансферное окно каталонцы планируют подписать левого защитника и одним из фаворитов на это место является Шоу.

Представители “сине-гранатовых“ также размышляют о кандидатуре Давида Алабы из Баварии, но его трансфер может получится слишком дорогим.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Люк Шоу может получить предложение от Челси.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.