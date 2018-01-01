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Барселона хочет подписать защитника Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно

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Каталонский клуб заинтересован в услугах Люка Шоу.
Люк Шоу
Люк Шоу
Getty Images

Барселона может сделать предложение защитнику Манчестер Юнайтед Люку Шоу этим летом.

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Как сообщает Mirror, в летнее трансферное окно каталонцы планируют подписать левого защитника и одним из фаворитов на это место является Шоу.

Представители “сине-гранатовых“ также размышляют о кандидатуре Давида Алабы из Баварии, но его трансфер может получится слишком дорогим.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Люк Шоу может получить предложение от Челси

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, Люк Шоу, контракт, Манчестер Юнайтед
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