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Игрок Барселоны отказался продлить контракт на условиях клуба

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Самуэль Умтити требует существенного повышения оклада.
Самуэль Умтити
Самуэль Умтити
Getty Images

Защитник Барселоны Самуэль Умтити не хочет продлевать соглашение с клубом и готов покинуть команду, если ему не повысят зарплату.

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Контракт Умтити с “сине-гранатовыми“ рассчитан до лета 2021 года, однако клуб уже готов продлить соглашение, чтобы игрок не смог уйти в соответствии с опцией выкупа в размере 60 миллионов евро.

Как сообщает Sport, футболист отказал клубу в продлении контракта из-за размера заработной платы. Защитник требует, чтобы его оклад равнялся зарплате Луиса Суареса и Андреаса Иньесты, иначе он уйдет из клуба.

Ранее сообщалось, что великий шведский форвард Златан Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед и перешел в Лос-Анджелес Гэлакси. Его зарплата в новом клубе составит 1,5 миллиона долларов, что на 96% ниже, чем в манкунианском клубе.

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Теги: Самуэль Умтити, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, контракт
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.03.2018, 15:17
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гость
Ему до Иньесты -как до Луны,о чем он бредит ?
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