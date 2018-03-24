Роналду снялся в крутом рекламном ролике товаров сбалансированного питания

Криштиану Роналду и компания Herbalife Nutrition выпустили новый рекламный ролик.

Звезда Реала Криштиану Роналду снялся в новом ролике международной компании по продаже товаров сбалансированного питания Herbalife Nutrition.

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"Ничто не дается легко. Смотрите мое новое видео о том, что я делаю для результатов, снятое совместно с Herbalife Nutrition", - написал Роналду на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси вместе с Марсело, Кроосом и Алли снялись в ярком рекламном ролике.

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