Реал готов обсуждать трансфер лидера Интера без его жены и агента Ванды
Слухи о трансфере форварда Интера Мауро Икарди в Реал ходили еще во время зимнего трансферного окна. Сам футболист намекал, что в скором времени покинет команду, а его жена и агент Ванда Нара ездила в Мадрид, где вела переговоры с Реалом.
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Однако именно из-за супруги Икарди не состоялся переход игрока в состав “сливочных“ этой зимой. Как сообщает OK Diario, Ванда Нара попала в черный список Королевского клуба. Если она продолжит представлять интересы Икарди, то Реал вынужден будет отказаться от дальнейших переговоров.
Мадридцы готовы обсуждать трансфер Икарди, если к переговорам подключится посредник.
Ранее сообщалось, что форвард Интера Мауро Икарди получил предложение от Челси.
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