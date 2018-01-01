Реал готов обсуждать трансфер лидера Интера без его жены и агента Ванды

Реал согласен на переговоры с Мауро Икарди, если его супруга Ванда Нара не будет принимать в них участие.

Слухи о трансфере форварда Интера Мауро Икарди в Реал ходили еще во время зимнего трансферного окна. Сам футболист намекал, что в скором времени покинет команду, а его жена и агент Ванда Нара ездила в Мадрид, где вела переговоры с Реалом.

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Однако именно из-за супруги Икарди не состоялся переход игрока в состав “сливочных“ этой зимой. Как сообщает OK Diario, Ванда Нара попала в черный список Королевского клуба. Если она продолжит представлять интересы Икарди, то Реал вынужден будет отказаться от дальнейших переговоров.

Мадридцы готовы обсуждать трансфер Икарди, если к переговорам подключится посредник.

Ранее сообщалось, что форвард Интера Мауро Икарди получил предложение от Челси.

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