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Реал сообщил сумму, за которую продаст Бэйла - СМИ

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Мадридский клуб выставил ценник на Гарета Бэйла.
Гарет Бэйл (справа)
Гарет Бэйл (справа)
instagram.com/garethbale11/

Реал определился с суммой, за которую готов отпустить форварда Гарета Бэйла. “Сливочные“ оценивают валлийского футболиста в 120 миллионов евро, сообщает Express.

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Отмечается, что Королевский клуб может рассмотреть и вариант обмена, если им предложат хорошую кандидатуру. Нападающий уже переговорил с президентом Реала Флорентино Пересом относительно трансфера и готов уйти из команды.

В услугах 28-летнего форварда заинтересованы Манчестер Юнайтед, Челси и Тоттенхэм. В текущем сезоне Бэйл принял участие в 19 матчах в чемпионате Испании и забил 9 голов.

Ранее сообщалось, что Реал продаст форварда Карима Бензема минимум за 50 миллионов евро. Кроме того, на трансфер будет выставлен полузащитник Лука Модрич.

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Теги: Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер
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