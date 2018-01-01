Защитник Барселоны рассказал, о чем общаются игроки сборной Испании в чате

Жерар Пике поделился информацией о том, как игроки Реала и Барселоны троллял друг друга.

Защитник Барселоны и сборной Испании Жерар Пике рассказал, о чем футболисты Реала и Барселоны, выступающие в национальной команде, переписываются в общих чатах.

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“Поделюсь с вами инсайдом. Ни для кого не секрет, что футболисты переписываются в чатах в WhatsApp. У меня есть несколько общих чатов - с друзьями, с партнерами по Барселоне, но и есть один любимый, которым я вас удивлю. Когда мы отставали от Реала на 8-9 очков, я создал чат, куда добавил игроков сборной Испании, выступающих за Реал и Барселону.

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В СМИ пишут, что мы ненавидим друг друга, но мы неплохо ладим. Мы общаемся о тактике, философии футбола, книгах... Да ладно вам, я шучу! Все, что мы делаем в этом чате - это пишем друг другу дерьмо про Реал и Барселону, и это лучшее, что может быть!

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Мы словно маленькие дети. А сейчас мне забавно, ведь наш отрыв от Реала составляет 15 очков и я очень креативно напоминаю об этом соперникам. В том сезоне, когда ребята из Реала побеждали везде, они постоянно меня подкалывали, играли мышцами, говорили: “Hala Madrid!“ и постили эмодзи кубков.

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В этом сезоне все иначе. Они пишут в Instagram: “3 очка и мы работаем дальше“. А я пишу ребятам в WhatsApp: “Парни, почему вы такие серьезные?“ и добавляю смеющийся до слез смайлик. Я придумал название чату - “Поздравляю!“, чтобы еще раз потроллить игроков Реала“, - приводит слова Пике Players Tribune.

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Жерар Пике поучаствовал в турнире по PES 2018 в Барселоне.

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