Адриен Рабио не хочет оставаться в Париже и может переехать в Барселону ближайшим летом.

Полузащитник ПСЖ Адриен Рибио отказывается продлевать соглашение с клубом, которое рассчитано до лета 2019 года.

Читай также: Форвард Атлетико примет решение по трансферу в Барселону до ЧМ-2018

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство парижского клуба может продать хавбека в ближайшее трансферное окно. Интерес к 22-летнему футболисту проявляет Барселона, которая на протяжении нескольких лет следит за развитием карьеры Рабио.

Читай также: Барселона предложит контракт Иско, если летом Реал подпишет Неймара - СМИ

Однако пока нет уверенности в том, что Рабио уйдет из команды этим летом. Футболист может подождать окончания действия контракта и перебраться в другой клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что спортивный директор Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.