Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона может подписать игрока, который отказывается продлевать контракт с ПСЖ

Комментариев: 0
Адриен Рабио не хочет оставаться в Париже и может переехать в Барселону ближайшим летом.
Адриен Рабио
Адриен Рабио
Getty Images

Полузащитник ПСЖ Адриен Рибио отказывается продлевать соглашение с клубом, которое рассчитано до лета 2019 года.

Читай также: Форвард Атлетико примет решение по трансферу в Барселону до ЧМ-2018

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство парижского клуба может продать хавбека в ближайшее трансферное окно. Интерес к 22-летнему футболисту проявляет Барселона, которая на протяжении нескольких лет следит за развитием карьеры Рабио.

Читай также: Барселона предложит контракт Иско, если летом Реал подпишет Неймара - СМИ

Однако пока нет уверенности в том, что Рабио уйдет из команды этим летом. Футболист может подождать окончания действия контракта и перебраться в другой клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что спортивный директор Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Адриен Рабио, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь