Флорентино Перес отрицает уход лидера Реала Криштиану Роналду.

Президент Реала Флорентино Перес дал опровержение о том, что форвард команды Криштиану Роналду планирует уйти в китайский клуб.

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“Роналду не просил меня об уходе из команды. У него есть действующий контракт, но когда команда не блещет результатами...

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Сколари сказал, что Роналду спрашивал о Китае? Если ваш хороший друг проживает в Гонконге, то это абсолютно нормально спросить у него, как дела и как ему там живется“, - приводит слова Переса Goal.com.

Напомним, Луис Фелипе Сколари сообщил, что нападающий Реала Криштиану Роналду думает о переезде в Китай и неоднократно интересовался жизнью в этой стране.

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