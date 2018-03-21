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Реал готов выложить 60 миллионов евро за голкипера Ромы

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Алиссон может сменить клубную прописку.
Алиссон
Алиссон
Getty Images

Реал в летнее трансферное окно хочет совершить трансфер голкипера. Президент Королевского клуба Флорентино Перес рассматривал кандидатуры Давида Де Хеа и Тибо Куртуа, однако теперь его внимание привлек вратарь Ромы Алиссон.

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Как сообщает Corriere dello Sport, Реал заинтересовался в услугах 25-летнего футболиста и готов предложить ему зарплату в размере 5 миллионов евро в год. Алиссон получает в Роме 1,5 миллиона евро в год.

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Руководство “сливочных“ готово предложить итальянскому клубу 60 миллионов евро за трансфер бразильца. Представители Реала уже связались с голкипером и рассказали об условиях сделки.

Ранее сообщалось, что Реал планирует усилиться форвардом Баварии Робертом Левандовски и главный тренер Зинедин Зидан одобрил этот трансфер.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Рома, чемпионат Италии по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.03.2018, 14:59
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гость
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