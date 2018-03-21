Реал готов выложить 60 миллионов евро за голкипера Ромы

Алиссон может сменить клубную прописку.

Реал в летнее трансферное окно хочет совершить трансфер голкипера. Президент Королевского клуба Флорентино Перес рассматривал кандидатуры Давида Де Хеа и Тибо Куртуа, однако теперь его внимание привлек вратарь Ромы Алиссон.

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Как сообщает Corriere dello Sport, Реал заинтересовался в услугах 25-летнего футболиста и готов предложить ему зарплату в размере 5 миллионов евро в год. Алиссон получает в Роме 1,5 миллиона евро в год.

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Руководство “сливочных“ готово предложить итальянскому клубу 60 миллионов евро за трансфер бразильца. Представители Реала уже связались с голкипером и рассказали об условиях сделки.

Ранее сообщалось, что Реал планирует усилиться форвардом Баварии Робертом Левандовски и главный тренер Зинедин Зидан одобрил этот трансфер.

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