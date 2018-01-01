Спортивный директор Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ

Роберт Фернандес в ближайшее время может покинуть Испанию.

Роберт Фернандес, который в течение трех лет занимает пост спортивного директора Барселоны, не получил от испанского клуба предложение о продлении контракта и может покинуть команду.

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Как сообщает Sport.es, несколько клубов из чемпионата Англии заинтересованы в заключении соглашения с функционером. Контракт с “сине-гранатовыми“ рассчитан до июня 2018 года, после чего Фернандес может переехать в Англию.

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Представители клубов из АПЛ отмечают вклад спортивного директора в успех каталонского клуба. Именно он способствовал приходу Эрнесто Вальверде на пост главного тренера, а также работал над трансферами Паулинью, Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что Реал Сосьедад отправил в отставку спортивного директора клуба и главного тренера команды.

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