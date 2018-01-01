Спортивный директор Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ
Роберт Фернандес, который в течение трех лет занимает пост спортивного директора Барселоны, не получил от испанского клуба предложение о продлении контракта и может покинуть команду.
Читай также: Экс-игрок Барселоны займется развитием киберспорта в Южной Америке
Как сообщает Sport.es, несколько клубов из чемпионата Англии заинтересованы в заключении соглашения с функционером. Контракт с “сине-гранатовыми“ рассчитан до июня 2018 года, после чего Фернандес может переехать в Англию.
Читай также: Игрок Барселоны сравнил себя с крутым авто, который находится в сборке
Представители клубов из АПЛ отмечают вклад спортивного директора в успех каталонского клуба. Именно он способствовал приходу Эрнесто Вальверде на пост главного тренера, а также работал над трансферами Паулинью, Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо.
Ранее сообщалось, что Реал Сосьедад отправил в отставку спортивного директора клуба и главного тренера команды.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил