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Форвард Атлетико примет решение по трансферу в Барселону до ЧМ-2018

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Антуан Гризманн все еще находится в выборе между Атлетико и Барселоной.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн, об уходе которого ходит множество слухов в последнее время, сообщил, что его будущее будет решено еще до старта чемпионата мира в России.

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"Мое будущее определиться перед началом чемпионата мира. Я поеду в Россию с ясной головой. Очень важно быть сосредоточенным на футболе, а если не принять решения, то меня будут донимать вопросами, а это отвлекает.

Я уже сказал своей сестре, что какое бы решение не было принято, оно должно быть озвучено до начала мундиаля", - цитирует Гризманна Marca.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн отказал Атлетико в продлении контракта ради трансфера в Барселону.

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Теги: Антуан Гризманн, Атлетико, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер
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