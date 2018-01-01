Форвард Атлетико примет решение по трансферу в Барселону до ЧМ-2018
Нападающий Атлетико Антуан Гризманн, об уходе которого ходит множество слухов в последнее время, сообщил, что его будущее будет решено еще до старта чемпионата мира в России.
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"Мое будущее определиться перед началом чемпионата мира. Я поеду в Россию с ясной головой. Очень важно быть сосредоточенным на футболе, а если не принять решения, то меня будут донимать вопросами, а это отвлекает.
Я уже сказал своей сестре, что какое бы решение не было принято, оно должно быть озвучено до начала мундиаля", - цитирует Гризманна Marca.
Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн отказал Атлетико в продлении контракта ради трансфера в Барселону.
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