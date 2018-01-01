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Зидан согласился с трансфером Левандовски в Реал

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Главный тренер Реала одобрил трансфер форварда Баварии Роберта Левандовски.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
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Переход нападающего мюнхенской Баварии Роберта Левандовски в Реал может быть совершен этим летом.

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Как сообщает Marca, главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан дал руководству согласие на трансфер польского футболиста. Ожидается, что 29-летний форвард заменит Карима Бензема, которого Реал хочет продать за 50 миллионов евро.

Отмечается, что "сливочные" уже согласовали с агентом футболиста условия контракта. Теперь Реалу необходимо договориться с Баварией.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ может предложить Реалу включить Зинедина Зидана в сделку по Неймару.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол
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