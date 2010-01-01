Легендарный Рауль возглавит юношескую команду Реала

Экс-футболист Реала Рауль встанет у руля юношеской команды клуба.

Бывший форвард Реала и сборной Испании Рауль, который завершил футбольную карьеру в 2015 году, начнет тренерскую деятельность.

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Как сообщает Marca, именитый футболист получит диплом тренера и в следующем месяце возглавит юношескую команду Реала. Рауль будет работать с молодыми игроками в возрасте до 18 лет.

Форвард защищал цвета Королевского клуба с 1994 по 2010 год. За это время он шесть раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, завоевывал Межконтинентальный кубок и пять раз становился футболистом года в Испании.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок Челси Дидье Дрогба объявил о завершении карьеры осенью 2018 года.

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