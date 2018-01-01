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Экс-тренер Севильи: Я победил рак и хочу вернуться к работе

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Эдуардо Бериццо справился с тяжелой болезнью и вновь готов вернуться к тренерской деятельности.
Эдуардо Бериццо
Эдуардо Бериццо
Getty Images

Бывший главный тренер Севильи Эдуардо Бериццо, который был болен раком и успешно перенес операцию, хочет в ближайшем будущем вернуться к тренерской работе.

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"Я был сильным, когда столкнулся с болезнью, и теперь она осталась позади. Сейчас я хочу вернуться к работе. Если говорить об увольнении из Севильи, то клуб неправильно отнесся к ситуации.

Обсуждать это я не хочу, ведь это уже в прошлом, а если пытаться им жить, то будешь искать оправдания и объяснения, тратить на это силы, которые понадобятся в будущем. Я смело встретил свою болезнь и сумел победить ее.

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Это было быстрое решение. Я не чувствовал себя жертвой из-за этого недуга. Лечение получилось быстрым - я сделал операцию и это помогло. И поэтому я хочу вернуться к работе, как и любой другой человек. Пока что я в принудительном отпуске, но в кратчайшие сроки вернусь к тренерской деятельности", - приводит слова Бериццо Goal.com.

Напомним, игрок Атлетика Йерай Альварес победил рак и вернулся к тренировкам

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Теги: Эдуардо Бериццо, Севилья, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры
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