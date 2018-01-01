Месси часто ел шоколадки и пил газировку, из-за чего его тошнило на поле

Лионель Месси в прошлом не очень следил за своим питанием.

Звездный форвард Барселоны Лионель Месси рассказал, что раньше он ел все подряд и не увлекался правильным питанием, что приносило ему дискомфорт во время тренировок и матчей.

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“На протяжении долгого времени я невероятно плохо питался. Я ел много шоколадок, пил газировку и прочие плохие продукты. Это привело к тому, что во время игр меня часто тошнило.

Сейчас я стал заботиться о себе. Я ем рыбу, мясо, салаты. Я организовал и упорядочил свое питание“, - приводит слова Месси ESPN.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси вместе с Марсело, Кроосом и Алли снялись в ярком рекламном ролике Pepsi.

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