Мать Роналду ответила людям, критиковавшим ее сына

Долореш Авейру одной публикацией заставила замолчать тех, кто в начале сезона призывал Криштиану Роналду закончить карьеру.

Мариа Долореш Авейру, мать форварда Реала Криштиану Роналду, лаконично обратилась к людям, которые критиковали игру ее сына по ходу текущего сезона и призывали португальца завершить профессиональную карьеру.

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Авейру опубликовала фото на своей страничке в Instagram, где отображена статистика Роналду за 2018 год - 21 гол в 13 матчах.

“А говорили, что он должен повесить бутсы на гвоздь в 33 года“, - написала женщина под публикацией.

В начале сезона многие болельщики критиковали Роналду за низкую результативность и плохую форму. На сегодняшний день 33-летний Роналду принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, в которых забил 22 гола.

Ранее сообщалось, что сестра Криштиану Роналду написала брату письмо со словами поддержки.

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