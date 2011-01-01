Роналду не может решить проблему с налоговыми органами Испании

Испанская налоговая не хочет заключать мировую с лидером Реала Криштиану Роналду.

Нападающий Реала Криштиану Роналду не может решить свои проблемы с испанской налоговой службой.

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Юристы, представляющие интересы португальского футболиста, предложили налоговым органам сделку, сообщает AS. Роналду обязался выплатить 3,8 миллиона евро в качестве признания вины в уклонении от уплаты налогов и снятии штрафа за нарушение, однако испанские власти отказали футболисту в заключении соглашения.

Напомним, Криштиану Роналду обвинили в неуплате налогов в размере около 15 миллионов евро в период с 2011 по 2014 год. Сообщалось, что в качестве наказания португалец может заплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

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