Роналду думает о переезде в Китай и неоднократно интересовался жизнью в этой стране

Легендарный тренер Луис Фелипе Сколари рассказал о том, что лидер Реала раздумывает над переездом в Китай.

Знаменитый экс-тренер сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари рассказал о том, что форвард Реала Криштиану Роналду несколько раз интересовался его мнением относительно дальнейшего продолжения карьеры в чемпионате Китая.

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“Роналду много раз задавал мне вопросы относительно жизни в Китае. Почему это он не может переехать туда? Я детально описал ему все подробности жизни в этой стране.

Вы должны понимать, что помимо футбола у Роналду есть свои бренды, своя индустрия, а Китай - крупнейший рынок сбыта. И я сказал ему то, что всегда говорю: тот, у кого есть возможность, должен ехать в Китай“, - приводит слова Сколари Esporte Interativo.

Напомним, китайский клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь хочет подписать нападающего Реала Криштиану Роналду.

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