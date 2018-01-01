Месси признался, что в детстве колол себе гормон роста

Форвард Барселоны рассказал, как в детстве делал себе уколы гормона роста.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о том, как в детстве вкалывал себе гормон роста. Сейчас рост 30-летнего футболиста составляет 169 сантиметров.

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“С 8 лет мне делали уколы родители, а в 12 лет я уже знал, как делать это самостоятельно. Я проходил курс и делал уколы в ноги. Каждый вечер вкалывал себе гормон роста. Сначала в одну ногу, потом менял на другую.

Иголка была маленькой, поэтому я особо ничего не чувствовал. Для меня весь этот процесс был чем-то рутинным. Я должен был делать это и делал. Это нормально“, - приводит слова Месси AmericaTV.

Напомним, форвард Барселоны Лионель Месси рассказал о своих планах после завершения карьеры.

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