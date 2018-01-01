Месси рассказал о своем будущем после завершения карьеры
Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился своими планами на будущее после того, как он повесит бутсы на гвоздь.
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“Очень многие говорят, что когда завершаешь карьеру, то тебе приходится нелегко. Тяжело привыкнуть к отсутствию игр и тренировок. Честно, я не знаю, чем я буду заниматься после завершения карьеры, и даже не знаю, где буду жить.
Я бы хочел заниматься тем, на что у меня нет времени будучи футболистом. Не знаю, останусь ли я в Барселоне или отправлюсь в Росарио. Я хотел бы вернуться в родной город, но я переживаю.
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Граждане Аргентины совершенно не защищены. Грабежи происходят во всем мире, но может случится что-то и похуже. Сейчас невозможно целый день походить по улицам без происшествий“, - приводит слова Месси AS.
Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси отличился в ворота Челси самым быстрым голом в карьере.
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