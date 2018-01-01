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Месси рассказал о своем будущем после завершения карьеры

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Форвард Барселоны не уверен, что вернется жить в родную Аргентину.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился своими планами на будущее после того, как он повесит бутсы на гвоздь.

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“Очень многие говорят, что когда завершаешь карьеру, то тебе приходится нелегко. Тяжело привыкнуть к отсутствию игр и тренировок. Честно, я не знаю, чем я буду заниматься после завершения карьеры, и даже не знаю, где буду жить.

Я бы хочел заниматься тем, на что у меня нет времени будучи футболистом. Не знаю, останусь ли я в Барселоне или отправлюсь в Росарио. Я хотел бы вернуться в родной город, но я переживаю.

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Граждане Аргентины совершенно не защищены. Грабежи происходят во всем мире, но может случится что-то и похуже. Сейчас невозможно целый день походить по улицам без происшествий“, - приводит слова Месси AS.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси отличился в ворота Челси самым быстрым голом в карьере.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
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