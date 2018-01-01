Реал хочет заменить полузащитника

Дни Луки Модрича в Реале постепенно подходят к концу.

Руководство Реала планирует внести изменения в состав команды и хочет заменить полузащитника Луку Модрича. Об этом сообщает Marca.

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В Королевском клубе считают, что время хорватского хавбека на высшем уровне в скором времени подойдет к концу и команде необходимо найти футболиста, который будет обладать схожими игровыми качествами и сможет полноценно заменить 32-летнего Модрича.

Модрич перешел в Реал из Тоттенхэма в 2012 году. В текущем сезоне чемпионата Испании хорват провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что в конце сезона Реал покинет форвард Гарет Бэйл.

Отмечалось, что президент “сливочных“ хочет продать нападающего Карима Бензема за 50 миллионов евро.

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