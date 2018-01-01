Барселона предложит контракт Иско, если летом Реал подпишет Неймара - СМИ

Барселона ищет выгоду в возможном трансфере Неймара в Реал.

Полузащитник Реала Иско в летнее трансферное окно может перейти в каталонскую Барселону.

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По информации Don Balon, руководство “сине-гранатовых“ рассматривает такой вариант в случае, если “сливочные“ совершат трансфер Неймара из ПСЖ.

Отмечается, что испанец рассматривается также как замена Андреасу Иньесте, который в конце апреля примет решение о возможном переходе в Китай.

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Кроме того, у Иско разгорелся конфликт с главным тренером Зинедином Зиданом и футболистами Реала. Это обстоятельство также может поспособствовать трансферу Иско в Барселону.

Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Серхио Бускетс сломал палец на ноге в матче Лиги чемпионов против Челси.

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