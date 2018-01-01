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Реал Сосьедад отправил в отставку главного тренера и спортивного директора

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Реал Сосьедад устроил чистку на руководящих должностях, уволив наставника команды и спортивного директора.
Эусебио Сакристан
Эусебио Сакристан
twitter.com/eitbkirolak

Реал Сосьедад на своем поле принимал Хетафе в матче 29-го тура чемпионата Испании. Хозяева по ходу встречи вели в счете, однако не смогли удержать победу и в итоге проиграли со счетом 1:2.

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Руководство баскского клуба осталось недовольно таким результатом и отправило в отставку главного тренера команды Эусебио Сакристана и спортивного директора клуба Лорена Хуарроса. Об этом сообщает официальный сайт Реал Сосьедада.

На данный момент команда занимает 15-е место в чемпионате Испании, находясь в 12-ти очках от зоны вылета.

Ранее сообщалось, что в Беларуси тренера уволили спустя 3 дня после назначения из-за того, что он пришел пьяным на встречу с прессой и болельщиками.

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Теги: Реал Сосьедад, Эусебио Сакристан, чемпионат Испании по футболу, футбол, тренер, отставка
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