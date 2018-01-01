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Бензема возглавил список лучших ассистентов Реала в сезоне Ла Лиги

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Карим Бензема лидирует по количеству голевых пасов в сезоне.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Мадридский Реал на своем поле обыграл Жирону со счетом 6:3 в матче 29-го тура чемпионата Испании. Покер в поединке оформил нападающий Криштиану Роналду, который дважды забил с передачи форварда Карима Бензема.

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Таким образом Бензема стал лидером среди игроков Реала по количеству голевых передач в сезоне Ла Лиги. Француз довел количество результативных передач в текущем сезоне чемпионата Испании до 8, на втором месте Лукас Васкес и Тони Кроос, которые 6 раз ассистировали партнерам по команде.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал летом продаст Карима Бензема за 50 миллионов евро.

Отмечалось, что форвард может не попасть в сборную Франции на ЧМ-2018.

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Теги: Карим Бензема, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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