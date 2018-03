Бензема возглавил список лучших ассистентов Реала в сезоне Ла Лиги

Мадридский Реал на своем поле обыграл Жирону со счетом 6:3 в матче 29-го тура чемпионата Испании. Покер в поединке оформил нападающий Криштиану Роналду, который дважды забил с передачи форварда Карима Бензема.

Таким образом Бензема стал лидером среди игроков Реала по количеству голевых передач в сезоне Ла Лиги. Француз довел количество результативных передач в текущем сезоне чемпионата Испании до 8, на втором месте Лукас Васкес и Тони Кроос, которые 6 раз ассистировали партнерам по команде.

8 - Karim Benzema has provided more assists than any other Real Madrid player in La Liga this season. Connection. pic.twitter.com/GP1Al3c5RB