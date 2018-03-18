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Зидан: Реал в порядке, когда Роналду в порядке

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Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы Реала в матче чемпионата Испании.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итоги фееричного матча Ла Лиги с Жироной, который его подопечные выиграли со счетом 6:3. Главным героем встречи стал форвард “сливочных“ Криштиану Роналду, который оформил покер.

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“Роналду очень важен для нас, ведь он заряжает энергией всю команду. Он идеально чувствует свой организм, знает, когда ему нужно снизить темп, чтобы набрать отличную форму к концу сезона. Он великолепен, даже во время тренировок. Например, он с максимальной концентрацией выполняет пенальти, хотя это всего лишь занятие.

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Конечно, нужно похвалить всю команду, которая здорово помогает Роналду. В голах участвуют все игроки. Мы вновь обрели прежнюю уверенность, особенно это видно в домашних матчах. Ну и, конечно, Криштиану. Реал в порядке, когда Роналду в порядке“, - приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала Криштиану Роналду провел романтический день в горах со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

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Теги: Криштиану Роналду, Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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