Реал Мадрид — Жирона 6:3 видео голов и обзор матча

В матче 29-го тура чемпионата Испании Реал вырвал победу в зрелищном поединке у Жироны.

Реал выиграл у Жироны в чемпионате Испании Getty Images

Мадридский Реал на своем поле одолел Жирону в матче Ла Лиги со счетом 6:3. В этом матче покером отличился форвард “сливочных“ Криштиану Роналду, который теперь занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Жирона:

Реал - Жирона 6:3

Голы: Роналду, 11, 47, 64, 90+1, Васкес, 59, Бэйл, 86 - Стуани, 29, 67, Хуанпе, 88

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Начо, Марсело - Лукас Васкес, Ковачич (Модрич, 71), Кроос, Асенсио (Бэйл, 70) - Бензема (Иско, 83), Роналду

Жирона: Буну - Эспиноса, Рамальо, Хуанпе - Маффео (Адай, 84), Гранель, Понс, Мохика - Порту, Стуани (Олунга, 88), Гарсия (Лозано, 69)

Предупреждения: Карвахаль - Мохика, Гранель

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