Игрок Барселоны сравнил себя с крутым авто, который находится в сборке

Усман Дембеле не стесняется говорить о своих сильных и слабых сторонах в шуточной манере.

Полузащитник Барселоны и сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о своих сильных и слабых сторонах как футболиста и в шутливой форме сравнил себя со скоростным автомобилем.

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“Я - Ferrari? Слишком самонадеянно говорить так. Я бы сравнил себя с Ferrari, который находится в сборке. Я надеюсь, что смогу этого достичь. Я достаточно неплохой футболист, но хочу стать отличным игроком, ведь чтобы играть за Барселону недостаточно быть просто хорошим футболистом.

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К сожалению, я часто теряю мячи по глупости, но я стараюсь исправлять это из сезона в сезон. Потерю мяча не прощают на таком уровне. Я обязан исправить этот момент в ближайшее время. Кроме того, я значительно прибавил в защите. Я не очень люблю этим заниматься, но это нужно ради команды“, - приводит слова Дембеле Sport.

Ранее сообщалось, что Барселона предоставила хавбеку Усману Дембеле личного повара, чтобы он не употреблял в пищу фастфуд.

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