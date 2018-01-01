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Экс-игрока сборной Испании могут посадить в тюрьму на 8 лет

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Хаби Алонсо обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
Хаби Алонсо
Хаби Алонсо
Getty Images

Бывший полузащитник Хаби Алонсо, который выступал в составе Ливерпуля, Реала и Баварии, а также защищал цвета национальной сборной Испании, может отправиться за решетку.

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Как сообщает El Confidencial, налоговая служба Испании провела расследование и выяснила, что футболист использовал подставную фирму для управления маркетинговыми правами. В ходе следствия было обнаружено три эпизода нарушения закона.

За уклонение от уплаты налогов Алонсо грозит тюремное заключение сроком до восьми лет и штраф в размере 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что лидер Реала Криштиану Роналду может заплатить штраф в размере 30 миллионов евро за неуплату налогов.

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Теги: Хаби Алонсо, футбол, вне игры, расследование, тюрьма, штраф
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