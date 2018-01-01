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Хавбек Барселоны Иньеста примет решение о своем будущем в конце апреля

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Андреас Иньеста еще не определился с тем, где ему продолжить свою футбольную карьеру.
Андреас Иньеста
Андреас Иньеста
Getty Images

Полузащитник Барселоны Андреас Иньеста после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда одержала уверенную победу, рассказал о своем будущем в испанском клубе.

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"Мое будущее пока под вопросом. Я до 30 апреля должен принять решение о том, оставаться ли мне в Барселоне или перебираться в Китай. За это время я должен оценить, что будет лучшим выбором для меня и для команды", - приводит слова Иньесты AS.

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В услугах хавбека "сине-гранатовых" заинтересован китайский клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь, который готов предложить Иньесте годовой оклад в размере 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Андреас Иньеста с партнерами по команде снялся в необычном рекламном ролике известного бренда.

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Теги: Андреас Иньеста, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер, Тяньцзинь Цюаньцзянь, чемпионат Китая по футболу
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