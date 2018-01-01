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Nike готов помочь Реалу купить Неймара

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Известный бренд готов дать Реалу деньги на покупку Неймара, если клуб разорвет спонсорский контракт с Adidas.
Неймар
Неймар
twitter.com/neymarjr

Знаменитый спортивный бренд Nike готов помочь мадридскому Реалу осуществить трансфер форварда Неймара из ПСЖ ближайшим летом.

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Как сообщает AS, компания готова выделить средства при условии, что Королевский клуб разорвет спонсорское соглашение с Adidas, которое рассчитано до 2020 года.

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В соответствии с контрактом “сливочные“ получают от спонсора 40 миллионов евро в год. Nike готов предложить Реалу сделку, по которой мадридцы будут получать 105-155 миллионов евро в год. Помимо этого компания дополнительно даст Реалу средства, необходимые для подписания Неймара.

Ранее сообщалось, что Барселона совместно с Nike сняла яркий рекламный ролик.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, Nike, Adidas
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