Роналду провел день в горах со своей возлюбленной
Звездный форвард Реала Криштиану Роналду провел свой выходной день вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.
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Пара оставила дома детей и отправилась в заснеженные горы, где весело и активно провела свободное время.
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Отдых получился весьма насыщенным - влюбленные искупались в бассейне под открытым небом, полетали на вертолете и покатались на снегоходе.
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“Восхитительный день“, - написал Роналду под фотографией с Джорджиной в бассейне на своей официальной страничке в Instagram. Публикация за день набрала более 5 миллионов лайков.
Ранее сообщалось, что Реал хочет предложить Криштиану Роналду новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.
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