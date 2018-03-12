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Роналду провел день в горах со своей возлюбленной

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Лидер Реала вместе с Джоржиной Родригес провел романтический день в горах.
Кригтиану Роналду с Джоржиной Родригес в горах
Кригтиану Роналду с Джоржиной Родригес в горах
instagram.com/georginagio/

Звездный форвард Реала Криштиану Роналду провел свой выходной день вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

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Пара оставила дома детей и отправилась в заснеженные горы, где весело и активно провела свободное время.

 

Amor infinito 💖

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

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Отдых получился весьма насыщенным - влюбленные искупались в бассейне под открытым небом, полетали на вертолете и покатались на снегоходе.

 

☃️❤️☃️ Maravillas de la naturaleza...

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

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“Восхитительный день“, - написал Роналду под фотографией с Джорджиной в бассейне на своей официальной страничке в Instagram. Публикация за день набрала более 5 миллионов лайков.

 

Amazing day❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее сообщалось, что Реал хочет предложить Криштиану Роналду новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, Джорджина Родригес, фото, девушка
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