Роналду провел день в горах со своей возлюбленной

Лидер Реала вместе с Джоржиной Родригес провел романтический день в горах.

Кригтиану Роналду с Джоржиной Родригес в горах instagram.com/georginagio/

Звездный форвард Реала Криштиану Роналду провел свой выходной день вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

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Пара оставила дома детей и отправилась в заснеженные горы, где весело и активно провела свободное время.

Amor infinito 💖 Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) Мар 12, 2018 в 11:31 PDT

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Отдых получился весьма насыщенным - влюбленные искупались в бассейне под открытым небом, полетали на вертолете и покатались на снегоходе.

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“Восхитительный день“, - написал Роналду под фотографией с Джорджиной в бассейне на своей официальной страничке в Instagram. Публикация за день набрала более 5 миллионов лайков.

Amazing day❤️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Мар 12, 2018 в 11:55 PDT

Ранее сообщалось, что Реал хочет предложить Криштиану Роналду новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

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