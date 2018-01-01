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Коутиньо хотел бы, чтобы Неймар вернулся в Барселону

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Филиппе Коутиньо хочет играть со звездным форвардом в одной команде.
Филиппе Коутиньо и Неймар в составе сборной Бразилии
Филиппе Коутиньо и Неймар в составе сборной Бразилии
Getty Images

Полузащитник Барселоны и сборной Бразилии по футболу Филиппе Коутиньо заявил, что хотел бы играть в одной команде со своим другом и партнером по национальной команде Неймаром.

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“Ракитич однажды сказал, что хотел бы видеть в Барселоне лучших игроков, и Неймар - один из них. Я согласен с ним.

Я играю с Неймаром в сборной Бразилии, и это великая честь для меня. Было бы прекрасно, если бы он вернулся в Испанию“, - приводит слова Коутиньо AS.

Ранее сообщалось, что Барселона опровергла переговоры с Неймаром по поводу его возвращения в испанский гранд.

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Теги: Филиппе Коутиньо, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Неймар, трансфер, футбол
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