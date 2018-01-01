Реал хочет предложить Роналду новый контракт с повышением зарплаты

Президент Реала готов на улучшение финансовых условий лидера команды Криштиану Роналду.

Руководство Реала готово предложить нападающему Криштиану Роналду новый контракт, согласно которому ему будет повышена годовая заработная плата.

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По информации Mundo Deportivo, президент “сливочных“ Флорентино Перес обещал Роналду улучшенные финансовые условия еще в конце прошлого сезона, однако из-за результатов форварда в Ла Лиге решил повременить с этим. Последние выступления португальца заставили Переса передумать и подписать с Роналду новое соглашение в конце сезона.

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Ожидается, что зарплата португальского футболиста будет равна окладу форварда Барселоны Лионеля Месси, который сейчас зарабатывает на 70% больше.

В текущем сезоне Роналду провел 22 матча в чемпионате Испании, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что сын Криштиану Роналду пообещал отцу стать таким же, как он.

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