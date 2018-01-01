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Реал хочет предложить Роналду новый контракт с повышением зарплаты

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Президент Реала готов на улучшение финансовых условий лидера команды Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Руководство Реала готово предложить нападающему Криштиану Роналду новый контракт, согласно которому ему будет повышена годовая заработная плата.

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По информации Mundo Deportivo, президент “сливочных“ Флорентино Перес обещал Роналду улучшенные финансовые условия еще в конце прошлого сезона, однако из-за результатов форварда в Ла Лиге решил повременить с этим. Последние выступления португальца заставили Переса передумать и подписать с Роналду новое соглашение в конце сезона.

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Ожидается, что зарплата португальского футболиста будет равна окладу форварда Барселоны Лионеля Месси, который сейчас зарабатывает на 70% больше.

В текущем сезоне Роналду провел 22 матча в чемпионате Испании, забил 18 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что сын Криштиану Роналду пообещал отцу стать таким же, как он.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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