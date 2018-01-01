Форвард Атлетико отказал клубу в продлении контракта ради трансфера в Барселону - СМИ

Антуан Гризманн не принял предложение Атлетико и твердо намерен попасть в состав Барселоны.

Форвард Атлетико и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн рассчитывает пополнить состав Барселоны этим летом.

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По информации Le 10 Sport, Атлетико в попытке удержать игрока вел с ним переговоры по поводу нового контракта, однако Гризманн отклонил предложение.

Действующее соглашение 26-летнего нападающего рассчитано до лета 2022 года, сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард Атлетико Антуан Гризманн уже согласовал контракт с Барселоной, которая согласна выплатить за него необходимую сумму отступных.

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