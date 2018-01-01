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Реал летом продаст Бензема за 50 миллионов евро - СМИ

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Руководство Реала обозначило сумму, за которую согласно продать Карима Бензема.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

В летнее трансферное окно мадридский Реал готов продать нападающего команды Карима Бензема.

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Как сообщает A Bola со ссылкой на Sport.es, руководство испанского клуба расстанется с форвардом минимум за 50 миллионов евро. Предложения о трансфере француза "сливочные" будут рассматривать по окончании текущего сезона.

Сообщается, что Бензема может стать частью сделки с ПСЖ по трансферу бразильского нападающего Неймара в Реал.

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В текущем сезоне французский футболист провел 22 матча в чемпионате Испании, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

Напомним, руководство Реала разочаровалось в Кариме Бензема и президент клуба принял решение его заменить.

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Теги: Карим Бензема, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер
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