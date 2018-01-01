Игроки Барселоны снялись в оригинальном рекламном ролике известного бренда

Андреас Иньеста с партнерами по команде стали звездами необычной рекламной кампании.

Барселона совместно с Nike запустила яркую рекламную кампанию под названием “Мяч делает нас круче“, которая совпадает с 20-летием сотрудничества известного бренда с испанским грандом.

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Как сообщает официальный сайт Барселоны, разработчики кампании попытались показать футбольный клуб как часть души города, который объединяет людей. Ролик был записан на улицах Барселоны и на Камп Ноу.

“Когда Барселона с мячом, город оживает, и когда они теряют его, у них есть только 6 секунд, чтобы вернуть его“, - написано под роликом на официальной страничке Барселоны в Twitter.

Ранее сообщалось, что звездный форвард Барселоны Лионель Месси подписал рекламный контракт с российским банком.

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