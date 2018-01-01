Барселона опровергла контакт с Неймаром по поводу возвращения в команду

Представитель Барселоны заявил, что никакого общения с Неймаром не было.

Пресс-секретарь Барселоны Хосеп Вивес прокомментировал информацию о том, что Неймар сообщил руководству "сине-гранатовых" о желании вернуться в команду.

Читай также: Мбаппе заявил, что Неймар отличается от образа, который ему создали на телевидении

"Мы ничего не знаем о намерении Неймара вернуться в Барселону. Игрок покинул наш клуб, и мы искренне пожелали ему удачи в его новой команде. С тех пор между нами не было никаких контактов.

Мы не собираемся участвовать в спекуляциях вокруг футболиста, который покинул нас и не связан с нами контрактом", - цитирует Вивеса Marca.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи полетит к Неймару в Бразилию, чтобы уговорить его остаться в команде.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.