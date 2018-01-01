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Барселона опровергла контакт с Неймаром по поводу возвращения в команду

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Представитель Барселоны заявил, что никакого общения с Неймаром не было.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Пресс-секретарь Барселоны Хосеп Вивес прокомментировал информацию о том, что Неймар сообщил руководству "сине-гранатовых" о желании вернуться в команду.

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"Мы ничего не знаем о намерении Неймара вернуться в Барселону. Игрок покинул наш клуб, и мы искренне пожелали ему удачи в его новой команде. С тех пор между нами не было никаких контактов.

Мы не собираемся участвовать в спекуляциях вокруг футболиста, который покинул нас и не связан с нами контрактом", - цитирует Вивеса Marca.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи полетит к Неймару в Бразилию, чтобы уговорить его остаться в команде.

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Теги: Неймар, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
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