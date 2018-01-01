Президент Реала планирует заменить Бензема

Руководство Реала недовольно результатами Карима Бензема и раздумывает его заменить.

Президент Реала Флорентино Перес и члены совета директоров клуба разочарованы игрой, которую в последнее время демонстрирует нападающий Карим Бензема.

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Как сообщает El Confidencial, Перес в ближайшее время может начать поиски замены. В шорт-лист Реала входят несколько игроков: Пьер-Эмерик Обамеянг, Мауро Икарди, Харри Кейн, Мохамед Салах, Роберт Левандовски.

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Отмечается, что Обамеянг не нравится президенту "сливочных", Кейн не планирует покидать Тоттенхэм этим летом, а трансфер Салаха маловероятен из-за высоких требований Ливерпуля. Таким образом, два основных претендента на покупку - Икарди и Левандовски.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски хочет уйти из Баварии в конце сезона.

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