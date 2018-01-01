Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Легендарный голкипер Реала может перейти в Бетис на правах свободного агента - СМИ

Комментариев: 0
Икер Касильяс, который перешел из Реала в Порту, может вновь вернуться в Испанию, правда теперь в Бетис.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Экс-вратарь Реала Икер Касильяс, который сейчас выступает за Порту, летом может вновь вернуться в чемпионат Испании. Футболист может присоединиться к Бетису на правах свободного агента.

Читай также: Легенда МЮ заявил, что в команде лишь один игрок мирового уровня

Руководство Порту отказалось продлевать контракт с Касильясом, который рассчитан до лета 2018 года, из-за размера его оклада. Как сообщает AS со ссылкой на A Bola, испанский клуб готов подписать соглашение с именитым голкипером несмотря на размер его заработной платы.

Ранее сообщалось, что именитый вратарь Икер Касильяс может переехать в США.

Отмечалось, что футболист может возглавить федерацию футбола Испании.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Икер Касильяс, Порту, чемпионат Португалии по футболу, Бетис, чемпионат Испании по футболу, футбол, контракт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь