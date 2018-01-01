Легендарный голкипер Реала может перейти в Бетис на правах свободного агента - СМИ
Икер Касильяс, который перешел из Реала в Порту, может вновь вернуться в Испанию, правда теперь в Бетис.
Экс-вратарь Реала Икер Касильяс, который сейчас выступает за Порту, летом может вновь вернуться в чемпионат Испании. Футболист может присоединиться к Бетису на правах свободного агента.
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Руководство Порту отказалось продлевать контракт с Касильясом, который рассчитан до лета 2018 года, из-за размера его оклада. Как сообщает AS со ссылкой на A Bola, испанский клуб готов подписать соглашение с именитым голкипером несмотря на размер его заработной платы.
Ранее сообщалось, что именитый вратарь Икер Касильяс может переехать в США.
Отмечалось, что футболист может возглавить федерацию футбола Испании.
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