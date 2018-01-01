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Барселона согласовала контракт с форвардом Атлетико - СМИ

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Антуан Гризманн в скором времени пополнит состав испанского гранда.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
instagram.com/antogriezmann/

Форвард Атлетико Антуан Гризманн, который оформил покер в матче чемпионата Испании, может летом сменить клубную прописку и перейти в Барселону.

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Как сообщает Catalunya Radio, “сине-гранатовые“ уже согласовали контракт с 26-летним французом. Кроме того, клуб согласен выплатить за игрока отступные в размере 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона предложит форварду Антуану Гризманну вторую по величине зарплату в клубе.

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Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Атлетико, чемпионат Испании по футболу, футбол
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