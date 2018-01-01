Барселона согласовала контракт с форвардом Атлетико - СМИ

Антуан Гризманн в скором времени пополнит состав испанского гранда.

Форвард Атлетико Антуан Гризманн, который оформил покер в матче чемпионата Испании, может летом сменить клубную прописку и перейти в Барселону.

Читай также: ПСЖ готов купить у Барселоны Коутиньо в обмен на Мбаппе из-за желания Неймара - СМИ

Как сообщает Catalunya Radio, “сине-гранатовые“ уже согласовали контракт с 26-летним французом. Кроме того, клуб согласен выплатить за игрока отступные в размере 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона предложит форварду Антуану Гризманну вторую по величине зарплату в клубе.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.