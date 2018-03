Форвард Атлетико оформил покер в матче чемпионата Испании

Атлетико на своем поле разгромил Леганес в матче 26-го тура чемпионата Испании. Все голы на свой счет записал форвард Антуан Гризманн. Француз поразил ворота соперников на 26-й, 35-й, 56-й и 67-й минутах встречи.

Нападающий Атлетико стал первым с февраля 2011 года французом, который оформил покер в матче топ-5 европейских лиг. Семь лет назад форвард Эвертона Луи Саа забил 4 мяча Блэкпулу (5:3) в матче чемпионата Англии.

