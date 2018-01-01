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Форвард Атлетико оформил покер в матче чемпионата Испании

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Антуан Гризманн единолично забил четыре гола в ворота Леганеса.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Атлетико на своем поле разгромил Леганес в матче 26-го тура чемпионата Испании. Все голы на свой счет записал форвард Антуан Гризманн. Француз поразил ворота соперников на 26-й, 35-й, 56-й и 67-й минутах встречи.

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Нападающий Атлетико стал первым с февраля 2011 года французом, который оформил покер в матче топ-5 европейских лиг. Семь лет назад форвард Эвертона Луи Саа забил 4 мяча Блэкпулу (5:3) в матче чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что игрок оформил дубль в ворота Арсенала и уговорил жену подарить ему щенка.

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Теги: Антуан Гризманн, Атлетико, чемпионат Испании по футболу, футбол
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