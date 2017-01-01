Реал не будет подписывать Кейна и сосредоточит усилия на Левандовски - СМИ

Мадридский Реал планирует усилить линию атаки форвардом Баварии.

В летнее трансферное окно Реал не будет пытаться подписать лидера Тоттенхэма Харри Кейна.

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Как утверждает The Independent, президент Королевского клуба Флорентино Перес считает, что подписание контракта с Кейном может стать слишком сложной и затратной процедурой, поэтому от этой сделки лучше отказаться. Перес намерен направить свои усилия на покупку форварда мюнхенской Баварии Роберта Левандовски.

Кроме того, на подписание соглашения с польским футболистом могут повлиять хорошие отношения президента “сливочных“ с его новым агентом Пини Захави. Отмечалось, что сам Левандовски хочет покинуть Баварию в конце сезона.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Реала считает, что форварду ПСЖ Неймару необходимо переехать в Мадрид, чтобы прогрессировать.

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