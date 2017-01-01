Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал не будет подписывать Кейна и сосредоточит усилия на Левандовски - СМИ

Комментариев: 0
Мадридский Реал планирует усилить линию атаки форвардом Баварии.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

В летнее трансферное окно Реал не будет пытаться подписать лидера Тоттенхэма Харри Кейна.

Читай также: Легендарный Роналдиньо считает, что игрок Тоттенхэма может играть за любой клуб

Как утверждает The Independent, президент Королевского клуба Флорентино Перес считает, что подписание контракта с Кейном может стать слишком сложной и затратной процедурой, поэтому от этой сделки лучше отказаться. Перес намерен направить свои усилия на покупку форварда мюнхенской Баварии Роберта Левандовски.

Кроме того, на подписание соглашения с польским футболистом могут повлиять хорошие отношения президента “сливочных“ с его новым агентом Пини Захави. Отмечалось, что сам Левандовски хочет покинуть Баварию в конце сезона.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Реала считает, что форварду ПСЖ Неймару необходимо переехать в Мадрид, чтобы прогрессировать.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Реал, Флорентино Перес, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер, Харри Кейн, Роберт Левандовски
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь