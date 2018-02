Бэйл повторил достижение легендарного игрока Реала Дэвида Бэкхэма

В матче 26-го тура чемпионата Испании Реал сенсационно проиграл на выезде Эспаньолу со счетом 0:1.

В стартовом составе “сливочных“ на поле вышел форвард Гарет Бэйл. Этот поединок стал 116-м для валлийца в футболке Королевского клуба. По этому показателю среди британских футболистов Бэйл сравнялся с легендарным игроком Реала Дэвидом Бэкхэмом, сообщает официальный Twitter Ла Лиги.

1⃣1⃣6⃣ @GarethBale11 draws level with David Beckham as the British player with the most appearances in #LaLiga . 👏👏 #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/G4EEzUicMT

Аналитики ресурса Opta провели несколько статистических сравнений Гарета Бэйла и Дэвида Бэкхэма, однако в приведенных данных не учитывался матч валлийца с Эспаньолом.

116 - Gareth Bale will equal David Beckham's record as the British player with the most La Liga appearances when he plays against Espanyol tonight (116 apps). Dragon. pic.twitter.com/HVr1PPguMu