Отличный проход игрока Барселоны, который недавно восстановился от травмы

Усман Дембеле порадовал Эрнесто Вальверде своих техничным проходом через пол поля.

Барселона на Камп Ноу разгромила Жирону со счетом 6:1 в матче 25-го тура чемпионата Испании.

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Главный тренер “сине-гранатовых“ в стартовом составе выпустил Усмана Дембеле, который восстановился после травм и готов доказывать свою полезность на поле. Француз очень старался показать свой профессионализм, что в одном из моментов при помощи финтов оставил не у дел несколько соперников и сумел пройти половину поля, однако все же получил по ногам.

Ранее сообщалось, Барселона предоставила игроку личного повара, чтобы он не употреблял фастфуд.

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