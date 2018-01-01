Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Отличный проход игрока Барселоны, который недавно восстановился от травмы

Комментариев: 0
Усман Дембеле порадовал Эрнесто Вальверде своих техничным проходом через пол поля.

Барселона на Камп Ноу разгромила Жирону со счетом 6:1 в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Читай также: Курьезный удар из чемпионата Голландии, который сбил кепку с фаната на трибуне

Главный тренер “сине-гранатовых“ в стартовом составе выпустил Усмана Дембеле, который восстановился после травм и готов доказывать свою полезность на поле. Француз очень старался показать свой профессионализм, что в одном из моментов при помощи финтов оставил не у дел несколько соперников и сумел пройти половину поля, однако все же получил по ногам.

Ранее сообщалось, Барселона предоставила игроку личного повара, чтобы он не употреблял фастфуд.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Усман Дембеле, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь